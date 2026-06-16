LA FRANCE PUE – 16/06/2026

Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:55:46 — 151.3MB) | Embed
Subscribe: RSS
Playlist :
0/ COCHE BOMBA (Lyon, France) « La France Pue » from split LP w/Enola Gay (1995)
1/ HIATUS (Liège, Belgique) « Progress ? » from « Realm of Nightmare » LP (2026)
2+3/ MEANWHILE (Eskilstuna, Suède) « No Tomorrow » + « Last Fragment » from « A Conflict Memory » EP (2026)
4/ EKIBYO (Tampa, US) « Hunt the Swine » from « The Final Goodbye » EP (2026)
5+6/ ZIP (Jakarta, Indonésie) « Echelon » + « Pawn » from « Model Citizen » LP (2026)
7/ SPEKTA (Tanjungpinang, Indonésie) « Dead in Code Haze » from « s/t » CS (2026)
8+9/ BOTTLED VIOLENT (Bandung, Indonésie) « Big Jerks » + « Omong Kossong ! » from « I’m not Blind » EP (2026)
10+11/ EARTHFUCKER (Oklahoma City, US) « Extinction Stare » + « Heaven Gate to Hell » from « Why should you survive ? » CS (2025)
12/ D.S.B. (Tokyo, Japon) « Bastard Rock » from « Substitute » LP (2026)
13/ VOCO PROTESTA (Tokyo, Japon) « Kasita Invado » from « Jojo al Libereco » LP (2010)
14+15/ U.B.T. (Zagreb, Croatie) « Social Politics » + « What’s coming next » from « Pure Audio Warfare » EP (2026)
16+17/ тарэн (TAREN) (Warszawa, Pologne) «стрэл » + « падаў »from « дэма » (2026)
18/ MONOMANIA (Komlo, Hongrie) « Nem Elet » from « Demo » (2026)
19/ SPONT AR STAD (Bretagne, France) « Nathalie Lemel » from « Devomp An Harzou Hag All Hag All » LP (2026)
20/ TRAIDORA (London, UK) « Rio Arriba quema el Sol » from « Una mujer trans sin pais » LP (2025)
21/ CRESS (Wigan, UK) « Exit » from split LP w/ Amass (2026)
22/ AMASS (North East UK) « From South America to South Helton » from split LP w/ Cress (2026)
23/ FOG (Nouvelle-Zélande) « Spring » from « Spring » EP (2025)
24/ SOMA (Mexico, Mexique) « Costra » from « Demo » (2026)
25+26/ ÖDIAR (Vitoria, Brazil) « Midia Genocida » + « Voce Perde » from « Vida Fudida » EP (2026)
27/ LA RAF (Mexico, Mexique) « Desposeidos » from « La Rabia ante el Futuro » CS (2026)
28/ SPECTATORS (Lyon, France) « Shattered » from « s/t » (2026)
29/ ULTRA RAZZIA (Montréal, Canada) « Un Jour Parfait (The Saints) » from split LP w/ Ain’t Right (2026)
30/ EXCESS BLOOD (Portland, US) « Cathedral Park » from « Porcelain Doll » EP (2026)
31/ KRIME (Nijmegen, Pays-Bas) « Brain Fog » from « s/t » EP (2026)
32/ INDIKATOR B (Zagreb, Croatie) « Zadnja Stanica » from « II » EP (2026)
33/ HEKTÄR (South Tangarang, Indonésie) « Pig Blood » from « Public Survival Simulation Service » EP (2026)
34/ DIÄT (Berlin, Allemagne) « Nausea » from « S.O. 36 Berlin Sept ’22 » LP (2026)
35+36/ GIMIC (Bristol, UK) « Read the Rune » + « Psychic Driver » from « New Traditions » LP (2026)
37+38/ SCREAMING FIST (Oakland, US) « Santa Plaga » + « Fracasos Victorias » from « Santa Plaga » EP (2026)
39/ VINDIKTA (Santa Ana, US) « Wake up » from « Demo » (2026)
40+41/ TOTAL CON (Leeds, UK) « Patriots » + « Bought & Sold » from « Idolatry » LP (2026)
42/ ALARM ! (Stockholm, Suède) « Hope/Despair » from « Failure by Design » LP (2026)
43/ NOIR BOY GEORGE (Metz, France) « Injecte-moi » from « Polytoxicomane de toi » LP (2026)
44/ MOVIE STAR JUNKIES (Torino, Italie) « As Far as Heaven » from « Walk on Bones » LP (2026)
45/ CLASS ACT (Kansas City, US) « One Thousand Cuts » from « iii » CS (2026)
46/ DOLOR (Madrid, Espagne) « No Hay Salida » from « 2026 EP » CS (2026)
47/ C.O.R. (Valencia, Espagne) « Caer, Olvidar, Repetir » from « Caer, Olvidar, Repetir » LP (2026)