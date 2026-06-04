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    LA NUIT DES TEMPS – CA PLANE POUR MOI
    punk variété
    4 juin 2026 | Aucun commentaire

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    Tout commence en 1977, à Lessines, petite bourgade belge bien connue du philosophe situationniste Raoul Vaneigem. Lou se demande si ça ne vaudrait pas le coup de pondre le premier titre punk francophone. C’est ainsi que naitra « Ca plane pour moi » avec Plastic Bertrand, pastiche et hit mondial punk, aussi inclassable qu’invraisemblable avec sur notre dance floor : THE PRESIDENT OF UNITED STATES OF AMERICA, THE BEACH BOYS, THE CLASH, TWO MAN SOUND, JONATHAN RICHMAN, SEX PISTOLS, CHRIS CRAFT, HUBBLE BUBBLE, JOHNNY HALLYDAY, AKSAK MABOUL, PLASTIC BERTRAND, PHILIPPE KATERINE, CHAGRIN D’AMOUR, SONIC YOUTH, ELI ET JACNO.

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