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    LA NUIT DES TEMPS – NO WAY
    30 avril 2026 | Aucun commentaire

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    Pas de chemin, pas de lien, pas de thème, à peine des effets de contraste et pourtant tout s’assemble ce soir avec sur le dancefloor dans notre bon vieux club : THE TEMPTATIONS, JAUBI, BRIEN & FFOLLIOTT, SHAY, BLACKADELICIOUS, ASTRUD GILBERTO, ATRIP, DEE-LITE, NELLY FURTADO, NATOXIE, ENERGIE EXCHANGE ENSEMBLE, THE CARLA BLEY BAND, PUBLIC IMAGE LIMITED et PATRICE RUSHEN.

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