1 fiction radio,
réalisée par la compagnie Des Nouvelles des Vivants
diffusée dans l’émission les baladeuses
…Rosette a la particularité d’entendre des voix dans sa tête depuis qu’elle est enfant. Devenue adulte, elle raconte sa vie en lisant des passages de son journal intime.
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Réalisation et texte : Juliette Bargès
Prise de son, effets sonores, mixage et musique : Jean-François Minjard
Musique et contrebasse : Benoit Cancoin
Rosette et ses voix : Maud Terrillon
La mère de Rosette, Maddy : Emilie Weiss
Le père de Rosette, Jipé : Alain Besset
La grand-mère de Rosette, Jacqueline : Béatrice Moulin
Le grand-père de Rosette, Maurice : Philippe Grenier
Rosette enfant et la grande fille : L’enfant
L’exorciste, le Docteur Hauptmann et Pierre : Sofia Bailly
Le kinésiologue : Didier Chaut
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épisode 3
…elle rend visite à ses grands parents pour une première et … dernière fois.