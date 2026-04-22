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    « La petite bande ou Je n’en ai pas fini (avec la folie) » épisode 3
    fictions radio Théâtre
    22 avril 2026 | Aucun commentaire

    1 fiction radio,

    réalisée par la compagnie Des Nouvelles des Vivants
    diffusée dans l’émission les baladeuses

    …Rosette a la particularité d’entendre des voix dans sa tête depuis qu’elle est enfant. Devenue adulte, elle raconte sa vie en lisant des passages de son journal intime.

    ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
    Réalisation et texte : Juliette Bargès
    Prise de son, effets sonores, mixage et musique : Jean-François Minjard
    Musique et contrebasse : Benoit Cancoin
    Rosette et ses voix : Maud Terrillon
    La mère de Rosette, Maddy : Emilie Weiss
    Le père de Rosette, Jipé : Alain Besset
    La grand-mère de Rosette, Jacqueline : Béatrice Moulin
    Le grand-père de Rosette, Maurice : Philippe Grenier
    Rosette enfant et la grande fille : L’enfant
    L’exorciste, le Docteur Hauptmann et Pierre : Sofia Bailly
    Le kinésiologue : Didier Chaut

    ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

    épisode 3

    …elle rend visite à ses grands parents pour une première et … dernière fois.

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