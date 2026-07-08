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    On a la Parole : ‘Les femmes à la rue et dans les foyers’ (7/7/26)
    ateliers radiophoniques féminisme SOCIETE
    8 juillet 2026 | Aucun commentaire

    La rue s’adresse à tout le monde sur le 89.5 de DIO !
    Ce projet d’émission trimestrielle monté en 2019 rassemble personnes en précarité de logements et éducs pour des discussions sans langue de bois.
    Il regroupe trois centres d’hébergement : l’ANEF Loire, l’Asile de Nuit et le Pension de Famille.

    Cet été, l’équipe a décidé d’un nouveau thème central à l’émission :
    « La place des femmes à la Rue et dans les Foyers »
    Sentiment d’insécurité, silence et agressions, déséquilibre des tâches quotidiennes, et les stratégies qui sont mises en place ; de nombreux témoignages de tous ces ingrédients du quotidien.

    Encore une émission poignante et riche en émotion brute…
    On a la parole et on va la garder !

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