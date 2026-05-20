Radio Gambett’ toujours 1er sur le Mag :)
20 mai 2026 | Aucun commentaire
RADIO DIO accompagne cette année encore les REPORTERZ EN HERBES de RADIO GAMBETT’. >>> On apprends la régie pour apprendre à utiliser le studio du collège, les enjeux de la captation sonore, l’oral au micro, l’écriture radioDIOsonique… >>> On enregistre en autonomie en presque condition direct, des chroniques pour faire un magazine, pour le diffuser sur le 89.5 de RADIO DIO et sur radiodio.org. !!! Un podcast du CLUB JOURNAL du COLLÈGE GAMBETTA, à St Étienne !!!