Rediffusion de Pata Negra enregistrÃ© en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 23 juin 2026.
Depuis 2010, El Garage Presenta, portÃ© par BJ Medios, met en lumiÃ¨re la scÃ¨ne alternative mexicaine
Ã travers des sessions live oÃ¹ se croisent rock, ska, reggae, punk, hip-hop, jazz, diffusÃ©es notamment sur YouTube.
Le projet capte lâ€™Ã©nergie brute des groupes au plus prÃ¨s de la performance et contribue Ã documenter une scÃ¨ne indÃ©pendante foisonnante.
En parallÃ¨le, le collectif organise des concerts et participe Ã des festivals.
MalgrÃ© un rythme de production plus rÃ©duit, El Garage Presenta demeure une rÃ©fÃ©rence de la scÃ¨ne alternative au Mexique.
Avec:
San Pedro el Cortez / Fukushima
Joliette / EstÃ¡n Felices
Sgt. Papers / Se Siente Bien
GeneraciÃ³n Suicida / Todo Termina
Fea / Mujer Moderna
PiÃ±ata Protest / El Valiente
Las Nubes / Agua Plastica
El Shirota / Desde Afuera
Los Blenders / Amor Prohibido II
Tropa Magica / Chalino Y Sus 7 Balazos
Los Cogelones / Cosmos
Pata Negra – El Garage Presenta
23 juin 2026 | Aucun commentaire