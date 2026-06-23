podcasts radio dioPODCASTS dio en direct .m3uSHOUTCAST itunes
ITUNES		 pop up
POP-UP
LE DIRECT !

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    La boite Ã  musiques - ?

    bande continue
    PODCASTS
    Pata Negra – El Garage Presenta
    Mexique punk rock USA
    23 juin 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistrÃ© en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 23 juin 2026.
    Depuis 2010, El Garage Presenta, portÃ© par BJ Medios, met en lumiÃ¨re la scÃ¨ne alternative mexicaine
    Ã  travers des sessions live oÃ¹ se croisent rock, ska, reggae, punk, hip-hop, jazz, diffusÃ©es notamment sur YouTube.
    Le projet capte lâ€™Ã©nergie brute des groupes au plus prÃ¨s de la performance et contribue Ã  documenter une scÃ¨ne indÃ©pendante foisonnante.
    En parallÃ¨le, le collectif organise des concerts et participe Ã  des festivals.
    MalgrÃ© un rythme de production plus rÃ©duit, El Garage Presenta demeure une rÃ©fÃ©rence de la scÃ¨ne alternative au Mexique.
    Avec:
    San Pedro el Cortez / Fukushima
    Joliette / EstÃ¡n Felices
    Sgt. Papers / Se Siente Bien
    GeneraciÃ³n Suicida / Todo Termina
    Fea / Mujer Moderna
    PiÃ±ata Protest / El Valiente
    Las Nubes / Agua Plastica
    El Shirota / Desde Afuera
    Los Blenders / Amor Prohibido II
    Tropa Magica / Chalino Y Sus 7 Balazos
    Los Cogelones / Cosmos

    D'AUTRES PODCASTS DE PATA NEGRA

    Un Podcast au hasard ?

    Laisser un commentaire

    Ce site utilise Akismet pour rÃ©duire les indÃ©sirables. En savoir plus sur la faÃ§on dont les donnÃ©es de vos commentaires sont traitÃ©es.

    CONTACTS

    • Antenne : 04 77 25 05 94
    • Bureaux : 09 53 05 08 95
    • Programmation : prog {at} radiodio.org
    • RÃ©daction : redac {at} radiodio.org
    • GÃ©nÃ©ral : contact {at} radiodio.org
    • Web : web {at} radiodio.org
    • Technique : technique {at} radiodio.org

    NOUS SUIVRE

         