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    Pata Negra – The Juergas Rock festival 2026
    espagne festival punk rock ska
    29 juillet 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 28 juillet 2026.
    Pendant 4 jours, du 5 au 8 août, le littoral andalou va vibrer au son du punk, du rock, du ska, du métal, du reggae
    et de toutes ces musiques qui portent un esprit de liberté et de résistance.
    C’est sur les plages d’Adra, dans la province d’Almería, que se déroule chaque année le Juergas Rock Festival 2026,
    l’un des grands rendez-vous des musiques alternatives en Espagne.
    Avec:
    The Locos / La realidad
    Canteca de Macao / Ya no
    Celtas Cortos / Haz turismo (live 2011)
    Sanguijuelas del Guadiana / Jaribe
    Eskorzo / Tu Amor Me Esta Matando feat. La Pegatina
    Sistema de Entretenimiento / No Quiero Ir A Japón
    Loncha Velasco / La Chica Yeyo
    Boikot / Toro
    Josetxu Piperrak and The Riber Rock Band / ¿Dónde Está?
    Los Estanques y El Canijo de Jerez / Luna, tú me llevas
    Evaristo / La última patada
    La Gossa Sorda / Viatge al centre de la guerra
    Juantxo Skalari & La Rude Band / Por orden

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