Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 28 juillet 2026.
Pendant 4 jours, du 5 au 8 août, le littoral andalou va vibrer au son du punk, du rock, du ska, du métal, du reggae
et de toutes ces musiques qui portent un esprit de liberté et de résistance.
C’est sur les plages d’Adra, dans la province d’Almería, que se déroule chaque année le Juergas Rock Festival 2026,
l’un des grands rendez-vous des musiques alternatives en Espagne.
Avec:
The Locos / La realidad
Canteca de Macao / Ya no
Celtas Cortos / Haz turismo (live 2011)
Sanguijuelas del Guadiana / Jaribe
Eskorzo / Tu Amor Me Esta Matando feat. La Pegatina
Sistema de Entretenimiento / No Quiero Ir A Japón
Loncha Velasco / La Chica Yeyo
Boikot / Toro
Josetxu Piperrak and The Riber Rock Band / ¿Dónde Está?
Los Estanques y El Canijo de Jerez / Luna, tú me llevas
Evaristo / La última patada
La Gossa Sorda / Viatge al centre de la guerra
Juantxo Skalari & La Rude Band / Por orden
Pata Negra – The Juergas Rock festival 2026
29 juillet 2026 | Aucun commentaire