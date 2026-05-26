Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 26 mai 2026.
Au programme aujourd’hui, une sélection d’albums rock et pop-rock venus d’Espagne et parus en cette année 2026.
Entre groupes vétérans et nouvelle génération, ces nouveautés témoignent de la richesse et de la diversité de la scène ibérique.
Des artistes toujours inspirés aux jeunes formations en pleine ascension, plongée dans le son espagnol d’aujourd’hui.
Avec:
Despistaos / Mi mejor momento,
Niña Polaca / William Wallace en Lancaster,
Canastéreo / Faraona,
Elvis de Goma / Elvis de Goma,
Drugos / Dejarlo estar,
Yorch / Madrid capital,
Mala Gestión / Diesel,
Mujeres / Un golpe,
Mostaza Karizia/ Es un riesgo,
Bernal / Dolores Marqués,
Rojo Omega / La Revolución,
Periferia / OVNI,
Estrogenuinas / Los Vieja Escuela et
Mama Ladilla / El gen especial.
Pata Negra – Espagne 2026 #3
26 mai 2026 | Aucun commentaire