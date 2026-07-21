Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 21 juillet 2026.
Aujourd’hui, direction l’Espagne, Pata Negra poursuit sa tournée des festivals de l’été.
On fait cette fois étape à Lo Ferro, dans la région de Murcie, à l’occasion du Festival de Cante Flamenco qui se déroule du 19 au 26 juillet 2026.
Avec:
Antonio Reyes / Que suene el cante (Tangos)
Niño Seve con El Pele / Seguiriyas del Moreno
Sandra Carrasco y David de Arahal / Canción por Bulería Canto a las Estrellas
Carmen Carmona con Antonio Carrión / Por tangos
Jesús Méndez / Con un pañuelo de seda (fandangos del gloria)
Ezequiel Benítez / Un ratito por Triana (Soleá / bulerías de Triana)
Julián Estrada / A Joaquin el de la Paula (Solea de Alcalá y Roezna)
Pata Negra – Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro 2026
21 juillet 2026 | Aucun commentaire