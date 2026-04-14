Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 14 avril 2026.
On reprend le fil et on termine l’émission du mois dernier construite autour de 25 albums de flamenco essentiels, parus entre 2000 et 2025, et choisis par les 25 experts du comité éditorial d’ExpoFlamenco.
Un quart de siècle de création… entre tradition revisitée, avant-garde assumée, cante profond… et guitares inspirées.
Avec:
Alejandro Hurtado, album Maestros del arte clássico flamenco, titre Farruca – Ramón Montoya
Enrique El Extremeño, album 50 años de cante, titre Vivo en libertad
Dani de Morón, album Cambio de sentido, titre Yé
Ezequiel Benítez, album Quimeras del tiempo, titre Mis recuerdos al barrio santiago
Carmen Linares, album Remambranzas (live), titre Remambranzas
Paco Cepero, album Cortazón y bordón, titre Estrella de mar
Enrique Morente, album Sueña la Alhambra, titre Soleá De La Ciencia
Argentina, album Un viaje por el cante, titre Acordandome De Chano
Ángeles Toledano, album Sangre sucia, titre Nada Ha Pasado, Pero Todo Ha Sucedido
Pata Negra – Flamenco 25 ans de passion #2
14 avril 2026 | Aucun commentaire