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    Pata Negra – Flamenco 25 ans de passion #2
    flamenco
    14 avril 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 14 avril 2026.
    On reprend le fil et on termine l’émission du mois dernier construite autour de 25 albums de flamenco essentiels, parus entre 2000 et 2025, et choisis par les 25 experts du comité éditorial d’ExpoFlamenco.
    Un quart de siècle de création… entre tradition revisitée, avant-garde assumée, cante profond… et guitares inspirées.
    Avec:
    Alejandro Hurtado, album Maestros del arte clássico flamenco, titre Farruca – Ramón Montoya
    Enrique El Extremeño, album 50 años de cante, titre Vivo en libertad
    Dani de Morón, album Cambio de sentido, titre Yé
    Ezequiel Benítez, album Quimeras del tiempo, titre Mis recuerdos al barrio santiago
    Carmen Linares, album Remambranzas (live), titre Remambranzas
    Paco Cepero, album Cortazón y bordón, titre Estrella de mar
    Enrique Morente, album Sueña la Alhambra, titre Soleá De La Ciencia
    Argentina, album Un viaje por el cante, titre Acordandome De Chano
    Ángeles Toledano, album Sangre sucia, titre Nada Ha Pasado, Pero Todo Ha Sucedido

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