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    Pata Negra – Flamenco juin 2026
    espagne flamenco
    16 juin 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 16 juin 2026.
    Actualité de la scène flamenca, avec en majorité des albums sortis entre 2025 et 2026.
    Des chanteurs et des guitaristes.
    Avec:
    Pitingo – Bulería Latinoamegitana, album Pitingo y Punto (En Vivo),
    Argentina – Utrera Mía (Bulerías y Cuplés), album Utrera Flamenco Fetén (Live),
    Mayte Martin – Los Campanilleros, album in Illo Tempore,
    Marcos Palometas – Patio del limonero con Potito (Bulería), album En mi soleá,
    Mario Herrero – Barrio de las Letras (Soleá), album Madrid flamenco,
    José El Berenjeno y Manuel Heredia – El Cante ya no es El Cante (Tientos), album Lealtad,
    El Cabrero – Como pájaro del campo (fandangos), album Paris 1994 – « Como todo mortal ».

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