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    Pata Negra – Tiny desk #3
    Argentine Colombie CUBA espagne LIVE Porto Rico rock en espagnol
    16 juillet 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 30 juin 2026.
    3e et dernier rendez-vous de l’année dédié aux célèbres Tiny Desk Concerts de la radio américaine NPR.
    Le concept ? Des sessions live intimistes et sans artifice, jouées derrière un simple bureau.
    Des versions inédites, dépouillées et particulièrement inspirées des répertoires de leurs invités.
    Ce soir, cap sur les Amériques — de l’Argentine aux Caraïbes — avec un détour par l’Espagne.
    Avec:
    Fito Paez (Argentine) / Circo beat & Tercer Mundo
    Cimafunk (Cuba) / Alabao
    Carlos Vives (Colombie) / Pa’ Mayte
    El Laberinto del Coco (Porto Rico) / Se Vuelve Miel
    Daymé Arocena (Cuba) / El Ruso
    Buika (Espagne) / La Nave Del Olvido
    Fabiola Méndez (Porto Rico) / Seis Chorreao
    Yahritza y Su Esencia (Mexique-USA) / Soy El Unico
    Yasser Tejeda (République Dominicaine) / En El Naranjo

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