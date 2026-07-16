Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 30 juin 2026.
3e et dernier rendez-vous de l’année dédié aux célèbres Tiny Desk Concerts de la radio américaine NPR.
Le concept ? Des sessions live intimistes et sans artifice, jouées derrière un simple bureau.
Des versions inédites, dépouillées et particulièrement inspirées des répertoires de leurs invités.
Ce soir, cap sur les Amériques — de l’Argentine aux Caraïbes — avec un détour par l’Espagne.
Avec:
Fito Paez (Argentine) / Circo beat & Tercer Mundo
Cimafunk (Cuba) / Alabao
Carlos Vives (Colombie) / Pa’ Mayte
El Laberinto del Coco (Porto Rico) / Se Vuelve Miel
Daymé Arocena (Cuba) / El Ruso
Buika (Espagne) / La Nave Del Olvido
Fabiola Méndez (Porto Rico) / Seis Chorreao
Yahritza y Su Esencia (Mexique-USA) / Soy El Unico
Yasser Tejeda (République Dominicaine) / En El Naranjo
Pata Negra – Tiny desk #3
16 juillet 2026 | Aucun commentaire