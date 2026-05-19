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    Pata Negra – Tiny Desk Sessions #2
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    19 mai 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 19 mai 2026.
    2eme volet de notre série dédiée aux Tiny Desk Concerts.
    Imaginées en 2008 par le producteur Bob Boilen pour la radio publique NPR, ces sessions bousculent les codes.
    Le secret de leur succès ? Un dépouillement total : un simple bureau, quelques musiciens, aucun effet spécial.
    C’est le triomphe de la proximité.
    Privés de leurs arrangements habituels, les morceaux vont droit au but, gagnant en authenticité et en intensité.
    Avec:
    GAB-Álvaro Díaz / Todo Bien,
    The Marías / Cariño,
    The Cast Of Buena Vista Social Club (version Broadway) / El Cuarto de Tula,
    PJ Sin Suela / Mirame,
    Grupo Frontera / Por Qué Será,
    Bad Bunny / PIToRRO DE COCO,
    Son Rompe Pera/ Cumbia Pa’ Tu Madre,
    C Tangana feat. Antonio Carmona / Me maten,
    Carin León / Ese Vato No Te Queda et
    Septeto Santiaguero / Y Sigo Pa’lante.

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