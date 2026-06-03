‘Plus fort, j’entends rien’ au Pays de la Magie (3/6/26)
3 juin 2026 | Aucun commentaire
Un live synthétique ou une lecture pleine de hasards ?
C’est à la croisée de leurs cycles de sommeil qu’Isabelle Blandin et Simon Lienhard ont sorti de leurs chapeaux ce voyage « Au Pays de la Magie, texte de Henri Michaux, écrit en la terrible année 1939. On parcourt les méandres de chemins doux et tortueux en leur compagnie, dans le direct de nos studios. Installation confortable conseillée.
Et on écoute aussi H JeuneCrack et Tshegue, pour cette émission 100% francophone !
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