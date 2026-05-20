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    ‘Plus fort, j’entends rien’ et le GR 42, de Sainté en Palestine… (20/5/26)
    Musiques politique Scène locale
    20 mai 2026 | Aucun commentaire

    Dio supporte sa scène locale !
    Présentation des sons de Dubmentalist, Schlaasss, Menace Pâte à Modeler, Negative Runners, Ker et Buck.

    On écoute aussi Little Simz et Fleur Bleu.e

    Avant de partir en Palestine, pays aux frontières les plus complexes de cette planète, pour une émission spéciale dans le 38e épisode de Chroniques àMers ! Parler de la Palestine et des Palestiniens, de leur exil forcé, de leur droit au retour piétiné.

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