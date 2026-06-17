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    ‘Plus fort,J’entends rien’ invite le Club Radio Jacques Prévert et Chroniques àMers
    ateliers radiophoniques interviews SOCIETE
    17 juin 2026 | Aucun commentaire

    Le Club Radio du Collège Jacques Prévert d’Andrézieux nous partage ces ‘Paroles d’Ados’, enregistrées en direct de leur CDI !
    Iels nous parlent de leurs stress et angoisses mais nous partagent aussi leurs passions.
    Un immense bravo !!!!

    Seconde partie d’émission laissant place à la Mensuelle de Chroniques à Mer. L’épisode 39 :
    « L’enfermement tout au long de l’exil, Partie 1 : Arrivé.es en Europe »

    On écoute en outre les sorties d’albums de Cocanha, DeserTgirlz et SocioPark.

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