Pour finir en beautÃ©… des magazines d’ateliers radioDIOsoniques !!!

Du 29 juin au 5 juillet… Les projets dâ€™Ã©ducation aux mÃ©dias Ã donf dans ton haut parleur !!! Les jeunes en prime time sur le 89.5 de dio !!!

Radio Dio en tant que mÃ©dia alternatif est un espace de rÃ©flexion, et dâ€™analyse critique des mÃ©dias et de lâ€™information.

En tant que mÃ©dia associatif elle propose le micro Ã ceux et celles qui nâ€™ont pas accÃ¨s Ã la parole mÃ©diatique.

C’est donc au cÅ“ur de son projet radiophonique de faire de l’Ã©ducation au mÃ©dia par lâ€™accompagnement Ã la production de contenus radiophonique et leur diffusion,

en proposant de la formation aux techniques radio.

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MatiÃ¨res Vives Festival 2026 – Ecoutez la danse

Parce quâ€™Ã©crire sur la danse et parler des spectacles nâ€™est pas rÃ©servÃ© aux professionnelÂ·les… Le temps de MatiÃ¨res Vives Festival, un groupe de femmes chroniqueuses pour l’occasion… sous forme d’une joyeuse Ã©quipe de spectatrices curieuses pour vivre le festival autrement… Stage dâ€™Ã©criture encadrÃ© par @ainhoa_jc AÃ¯hnoa Jean-Calmettes, journaliste pour LibÃ©ration, Mouvement… et Ã©mission radio en direct le samedi 21 mars avec lâ€™Ã©quipe de Radio Dio.

DiffusionZ:Â lundi 29/06 10h vendredi 03/07 15h

Radio Gambett’ 2026 mag 2: in ZE studioDIO !!!

RADIO DIO accompagne cette annÃ©e encore les REPORTERZ EN HERBES de RADIO GAMBETT’. >>> On apprends la rÃ©gie pour apprendre Ã utiliser le studio du collÃ¨ge, les enjeux de la captation sonore, l’oral au micro, l’Ã©criture radioDIOsonique… >>> On enregistre en autonomie en direct, des chroniques pour faire un magazine, pour le diffuser sur le 89.5 de RADIO DIO et sur radiodio.org. !!! Un podcast du CLUB JOURNAL du COLLÃˆGE GAMBETTA, Ã St Ã‰tienne !!!

DiffusionZ: lundi 29/06 15h vendredi 03/07 10h

DRC News : L’intÃ©grale de Juin 2026

Le DITEP RenÃ© Char en force avec Tyrone, Chamsidine, Yassine, Aldin et Sylvain au micro. Qui se succÃ¨dent Ã un rythme effrÃ©nÃ© pour des chroniques Culture, Ecrans, Sport et du bonus. Le tout Ã©maillÃ© d’une selecta musicale variÃ©e et riche et d’un freestyle en exclu mondiale ! On partage dans l’humour et la bonne humeur.

DiffusionZ: mardi 30/06 10h jeudi 02/07 15h

Campus montravel – ouvre le dÃ©bat en tendant le micro

>>> Que pensez vous de la montÃ©e de lâ€™extrÃªme droite Ã St Etienne ? >>> Que pensez vous de la nouvelle gÃ©nÃ©ration (et des jeunes) ? >>> Que pensez vous la dissolution des groupes de supporters de St Etienne ?Â … Les Ã©lÃ¨ves sont partis micro Ã la main questionner des passants dans les rues de st etienne, puis ont montÃ© l’ensemble des rÃ©ponses sur audacity pour arriver Ã ces micro trottoirs entiÃ¨rement rÃ©alisÃ©s par les Ã©lÃ¨ves du campus montravel, avec l’accompagnement de RadioDIO…

DiffusionZ: mardi 30/06 15h jeudi 02/07 10h

LycÃ©e Claude Lebois – Les vÃªtements : nous achetons, mais qui paye ?

…Dans le cadre d’un projet radio sur Â«Â Les vÃªtements : nous achetons, mais qui paye ?Â Â», les Ã©lÃ¨ves de seconde GATL se questionnent sur les impacts sur l’environnement du textile, les conditions de travail dans le textile, l’effondrement du rana plaza et les alternatives Ã la fastfashion.. Voici l’Ã©mission rÃ©alisÃ©e par les Ã©lÃ¨ves en forme de restitution du travail rÃ©alisÃ©e cette annÃ©e: chroniques et interviews entiÃ¨rement rÃ©alisÃ©es par les Ã©lÃ¨ves Ã partir des recherches qu’iels ont faites.

DiffusionZ: mercredi 01/07 15h dimanche 05/07 14h

LycÃ©e claude Lebois â€“ Ã§a jacasse â€“ Ce nâ€™est quâ€™un au revoir

Au lycÃ©e claude lebois, une fois par mois c’est club radio… dans le studio… on enregistre en condition direct… pendant les 2 heures de club… Aujourd’hui Ã©mission en AUTONOMIE TOTAL, sans intervenant !!! avec des jeux, du live, des anecdotes, et du plaisir au micro pour cÃ©lÃ©brer nos antennes libres

Diffusion: samedi 04/07 10h