DIO-TOP 70 ! Les albums les plus joués en février !

1 BARBARUSS Coeur Etanche

2 COMPILATION ANOTHER RECORD 2021

3 ECKO BAZZ Mmaso

4 VANILLA BLUE Dark cities

5 SCUFFLES Sur le bitume

6 JOHNNIE CARWASH Teenage Ends

7 VIRAGE Daleco

8 CASSE GUEULE Conçu pour être content

9 TEKE TEKE Shirushi

10 BOUCAN S/t

11 THE BRKN RECORD The architecture of oppression

12 J.PIERRE MARSAL Distance

13 REBEKA WARRIOR Showgirl

14 WOVENHAND Silver Sash

15 THE EXCITEMENTS Keepin’On

16 OPAC In fragements

17 LABELLE Eclats

18 AEDES Camin Sobiran

19 ASCII DAGGER South of Hell

20 GOLDENCUT S/t

21 VERSARI Reviens

22 CLAP TRAP Adulting

23 TRUPA TRUPA B flat A

24 THE BREAKBEAST Monkey Riding God

25 RANK-O De novo

26 GREAT MAN HIBOO Rien à fêter

27 LA COLONIE DE VACANCES Echt

28 AVVENTUR 2020-2021

29 MEULE ! S/t

30 THOMAS DE POURQUERY Back to the moon

31 LES SHERIFF Grand bombardement tardif

32 BARDAINE & JAUMET Ep

33 AKSAK MABOUL Redrawn figures 1/2

34 VALOY Dolman

35 BOPS Sounds of parade

36 SAFFRON EYES Pursue a less Miserable life

37 ERIC CHENAUX Say Laura

38 SUGA ROY Love my foundation

39 PIANO CHAT Waramour

40 BOLD S/t

41 SILVERBACKS Archive Material

42 NIJUKO Focus

43 THE POISON ARROWS War Regards

44 KOMODOR Nasty Habits

45 ANIMAL COLLECTIVE Time Skiffs

46 L’OEUF RAIDE Spirit of Eggstazy II

47 NOT A CITIZEN 13189

48 CHARLES O.S R.I.P.

49 KASFELGUES Other morning

50 SERGE ANANOU Akôwé

51 DOPE LEMON Rose Pink Cadillac

52 DJ VADIM Feel up vol.1

53 TEMENIK ELECTRIC Little Hammam

54 A PLACE TO BURY STRANGERS See you through

55 LUCIA DE CARVALHO Pwanga

56 HERMAN DUNE Santa Cruz

57 UZI FREYJA Stand

58 KARL Les lignes droites

59 ODEZENNE 1200 mètres en tout

60 STUFFED FOXES Songs/revolving

61 CYPRESS HILL Elephants on Acid

62 JOYLINER Check your pulse

63 NORMCORE Out now

64 ALMEEVA To all my friends

65 KID LOCO Born in the 60’s

66 FOGGY BOTTOM Dans cet endroit

67 DAVID KRAKAURER Mazel Tov Cocktail Party

68 PUMPKIN & VIN’S DA CUERO Astronaute

69 DOMOTIC Description of an unfolding Event

70 BIGGER Les myosotis