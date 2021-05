Happy BirthDIO ! Festival Radio du 24 mai au 6 juin !

VOICI LE PROGRAMME DU FESTIVAL EN DETAIL !!!

Passé, présent, futur ! Parce que Dio fête ses 42 ans dans le 42, que la bande FM a 40 piges et que le média radio cloture son premier siècle d’ondes, on a décidé de marquer le coup !

De la raDIO pirate de 1979 aux apprenties sorcières des jeunes générations en onde, de la scène musicale locale aux luttes sociales, populaires et culturelles, de la création de la Ferarock il y a 30 ans… Dio annonce 15 jours d’égotrip modeste et léger !

L’occasion de repasser le micros aux nombreuses voix qui sont passées par là, de réenregistrer des bouts d’histoires, de partager des rencontres.

L’occasion collective de fêter notre passion engagée avec des dizaines d’éditions spéciales, des rencontres/battle d’émission mélangée au shaker et de nombreux contenus sur les radios pirates avant 1981 !

Suivez ça via le 89.5, radiodio.org et le réseau social bleu !

Et si toi aussi tu veux souhaiter un joyeux anniversaire à Dio (ou pas), laisse un message libre sauvage et impertinent sur le 09 81 65 79 85 ! Tu peux en profiter pour nous dire ce que t’aimes ou pas, tes souvenirs radiophoniques et ce que tu souhaites pour le Dio du futur…. & more !!

Dio it yourself !

Vos messages seront diffusés à l’antenne, dans ce festival anniversaire !!

PREMIERE SEMAINE, du lundi 24 mai au dimanche 30

Lundi 24/05

9h/10h – Histoire des radios libres: Radio Colifata

17h/19h – Power Pop Pills

Interview de Patrick Foulhoux autour des laissés pour compte du rock

20h30/22h – Rock’n Radio

Live spécial pour fêter l’anniV

Mardi 25/05

9h/10h – Histoire des radios libres: Radio Libertaire

12h/13h – Spéciale Brain Damage

De l’émission de Radio Dio dans les 90’s au nouvel album 2021

14h/15h – Storytelling

D’anciens animateurs de Dio reprennent le micro

15h/17h – Antenne Libre !

En présence d’anciens animateurs du Dio 90’s

17h/18h – Émission au shaker #1 : Rock’n’radio vs La Guinguette

ça sent le live à la bonne franquette sur les ondes…

18h/19h – Le Retour De La Guinguette

Rétrospective entre souvenirs et antenne libre

19h/20h – Spéciale Brain Damage (Redif)

De l’émission de Radio Dio dans les 90’s au nouvel album 2021

20h/21h – Pata Negra

Spéciale l’année 1981 en Espagne

21h/22h – Émission au shaker #2 : Comme Un Ouragan vs La France Pue

Entre féministes et punks, ça va swinguer sur les ondes !!!

Mercredi 26/05

8h/9h – Spéciale Brain Damage (Redif)

De l’émission de Radio Dio dans les 90’s au nouvel album 2021

9h/10h – Histoire des radios libres: Radio Galère

10h/11h – Autoradiodio (ex Dio maintenant sur Radio Galère)

Spéciale les morceaux qui parlent de radio

12h/13h – « Travail Associatif et exploitation », par collectif FAG

17h/19h – Lengas Rebellas

Spéciale radios locales

19h/20h – Storytelling

Dio et la scène locale à Sainté toi même tu sais…

20h/21h – Dans Ta Bouche

Spéciale Drunk Punk

21h/22h – Boogie

Fête ses 22 ans !!!

Best Off avec d’ancien-nes Animateurs trices des Lives « Standards du Blues »

Jeudi 27/05

8h/9h – Storytelling (Redif)

Dio et la scène locale à Sainté toi même tu sais…

9h/10h – Histoire des radios libres: Canal Sud

10h/11h – Émission au shaker #3 : Inaslyen vs Lenguas Rebellas

12h/13h – Storytelling

Retour en 1979 avec des fondateur-rices de la Dio Pirate, Beauseigne !

16h30/18h – Émissions au shaker #4: Pata Negra vs Power Pop Pills

18h/19h – Listen In Bed

Spéciale Captain Bob

19h/20h – Storytelling (Redif)

Retour en 1979 avec des fondateur-rices de la Dio Pirate !

20h/21h – Ghetto Vibes

Spéciale Tunes & Vibes avec Don charlton

22h/00h – Comme À la radio dio

Mix d’archives de radio libre

Vendredi 28/05

8h/9h – Storytelling (Redif)

Retour en 1979 avec des fondateur-rices de la Dio Pirate, Beauseigne !

9h/10h – Histoire des radios libres: Radio Zinzine

12h/13h – Storytelling

30 ans de la Férarock, on en parle avec les radios cousines !

17h/19h – Charb’On Air

Spéciale émissions de bass music en France

19h/20h – Emission au shaker #5: La Machine À Découdre vs Coeur Noir Tripalium

Parlent de jeunesse anarchiste

21h/22h – Pop Dreams

Fête ses 30 ans d’antenne,

jingles, extraits d’anciennes émissions, et lives in studio…

21h/23h – Emissions au shaker #6 : La France Pue / Overdrive

Du Punk au Métal, Du Métal au Punk…

Samedi 29/05

9h/10h – Histoire des radios libres en Belgique

12h/13h – Radio Tilleuls

Jeunesse, Free style, Rap & Radio

14h/16h – La Voix de l’Afrique / Bisso Na Bisso

Spéciale la Rumba Congolaise

16h/17h – Culture Sans Frontières

Spéciale 20 ans de l’association Numidya active sur les ondes

20h/22h – Inaslyien

Spéciale « Radio Chaine 2 Tamazighth », première radio tamazight

22h/00h – Emission au shaker #7 : Charb’On Air vs Bouge de là

Dimanche 30/05

8h/10h – Espace Souvenir

Spéciale années 80 au Portugal

17h/18h – Emission au shaker #8 : Comme À La Rage Dio

Aux origines de la radio…

18h/19h – Silencio

Spéciale la radio au cinéma

21h/22h – Autoradiodio

Spéciale sur les morceaux qui parlent de radio