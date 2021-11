Les disques les plus joués en octobre

nos conseils au DIO !!!

1 BUTTSHAKERS – THE Arcadia

2 MONSIEUR DOUMANI Pissourin

3 BADUME’S BAND & Selamnesh Zemene Yaho bele

4 SHYGIRL Alias

5 MICK STRAUSS Southern wave

6 SAYCET Layers

7 CHAFOUIN Toufoulcan

8 MENDELSON Le dernier album

9 COMPILATION Bills & Aches & Blues

10 LIARS The Apple drop

11 KORELESS Agor

12 (R) Titan Arum

13 JERUSALEM IN MY HEART Qalaq

14 MANSFIELD.TYA Monument Ordinaire

15 LIMINANAS & LAURENT GARNIER De pelicula

16 DON NINO A beautiful cloud

17 DOMINIC SONIC Cold tears

18 JEAN-MICHEL JARRET KO

19 L’OCELLE MARE Sans chemin

20 FREDI COROSI Music for djs who don’t use their arms

21 MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE Fiers et tremblants

22 GASPAR CLAUS Tancade

23 DEMAIN SANS FAUTE Panier de fruits

24 HIDDEN PEOPLE Comment s’étaient ils rencontrés ?

25 DAYDREAM THREE The lazy Revolution

26 NO WOW 33 L’Aubépine

27 PEARL x THE OYSTERS Flowerland

28 ERICA NOCKALLS S/t

29 KING KRULE You heat me up…

30 JOHNNY MAFIA Sentimental

31 TISDASS Amanar

32 PLEINE LVNE Heavy heart

33 DRAGON RAPIDE Mumbo jumbo

34 ANDRRE Dichotomie

35 RAKOON Something Precious

36 A S/t

37 MANJUL FX YVO Sound Therapy

38 JAC BERROCAL & RIVERDOG Fallen Chrome

39 BRNS Celluloid swamp

40 POND 9

41 RIEN VIRGULE La consolation des violettes

42 TROY VON BALTHAZAR Courage mon amour

43 LUCIE DACUS Home video

44 MAXIME SACHETTO S/t

45 ERWAN PINARD L’indicible

46 BOOST 3000 Quel album

47 HAILU MERGIA x THE WALIAS Tezeta

48 YILA Dysfonctionna combiantions..

49 AURUS Chimera

50 GOON SAX (The) Mirror II

51 JASMINE Ainsi va la vie

52 PELOUSE Bowling

53 A. BOULO SANTO & D. LENTIN Live

54 MERIDIAN BROTHERS Y CONJUNTO MEDIA LUNA Paz en la tierra

55 PEPPER WHITE The lonely tunes of

56 OTTILIE [B] Coeur

57 VAPA Mental

58 YANN TIERSEN Kerber

59 LITTLE JIMI The cantos

60 MARC JOHNSON Overpass

61 MO TI TEI Well dressed…

62 BUNGALOW Face A – in yoyo style

63 GASPARD AUGE Escapades

64 JULES & JO Chaise de jardin

65 HIDE Mono & Decrease

66 SAVEL Mon contrat

67 CHERRY PILLS Blackjack

68 IKOQWE Falta Muito

69 JOON MOON Chrysalis

70 HANGOYSTER Bon Vivant