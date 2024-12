‘Paroles de ‘Citoyens, Radios Citoyennes’ – 2ème édition des Assises de la Politique de la Ville 2024

‘Paroles de Citoyens, Radios Citoyennes’ est un projet mené et réalisé conjointement par les radios associatives en Loire Sud, mené dans le cadre du Contrat de Ville – il consiste en la mise en place de rencontres radiophoniques organisées, produites et réalisées par Radio Ondaine et Radio Dio, dans les quartiers dits prioritaires de la Politique de la Ville, pour ensuite être diffusées sur les ondes respectives de ces 2 radios associatives pré-citées.

Radio DIO, Radio Ondaine vous proposent depuis 2016 une série d’émissions réalisées dans les quartiers prioritaires de l’agglomération stéphanoise dans ce cadre là.

Voici la dernière de cette année 2024 sous forme de programme spécial !

En Novembre 2023, la Préfecture de la Loire et Saint-Etienne Métropole avaient organisé, à la Comète, quartier Tarentaize-Beaubrun, les 1ères Assises de la Politique de la Ville à Saint-Etienne, mais dans une perspective métropolitaine. Ces Assises marquaient une étape majeure dans la création du nouveau Contrat de Ville 2024-2030, succédant à celui « 2015-2023 ».

Elles avaient réuni près de 600 participants – élus, habitants, professionnels, institutions, signataires du contrat de ville…- étaient invités à partager des expériences, faire des constats et échanger autour des grandes lignes d’un projet commun qui se déclinerait ensuite sur le territoire. . Des travaux collaboratifs qui ont permis de définir les principaux enjeux, construire les ambitions et objectifs stratégiques à fixer sur la période 2024-2030. Cette matière et contenu a permis de dessiner le cœur du nouveau contrat de ville.

Un nouvel opus 2024/2030 « Quartiers 2030 » a ainsi été signé cet été entre l’Etat, Saint-Etienne Métropole et 11 de ses communes concernées passant de 15 à 20 quartiers prioritaires après une démarche consultative dont les Assises sont le point d’orgue !

La 2e édition des Assises de la Politique de la Ville se déroulait la journée du mardi 19 novembre dernier, toujours à à la Comète à Saint-Etienne. « Cette journée était consacrée à des temps d’échanges et de débats entre habitants, institutions, entreprises, bailleurs, associations et conseils citoyens, afin de partager les constats et les enjeux, s’enrichir de bonnes pratiques et construire ensemble de nouvelles dynamiques pour répondre au défi de l’emploi.

Thématique phare en effet, déclinée sous forme de question : « Nos quartiers révèlent : comment agir en faveur de l’emploi dans nos quartiers : freins, leviers, dynamiques ? »

L’emploi au centre des débats et des objectifs de travail & interventions.

Au-delà des tables-rondes, forum, interventions témoignages et conférence de cette journée, 2 temps forts, en matinée et après-midi, étaient proposés à l’ensemble des participants via un Forum des Initiatives. Parcours radio à la rencontre de différents porteurs de projets et/ou d’initiatives en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle ! Avec :

– L’Entreprise Ephémère pour l’Emploi et l’Alternance : Avec Sandrine Gineste pour Le 30Fab, porteur du projet. – LE 30 FAB Sandrine Gineste – 06 11 18 26 11

– Solutions mobilité pour favoriser l’emploi : Avec Andrée Franzen, directrice d’Aid’Auto 42

AID’AUTO 42 Place des glycines av bibliothèque VEAUCHE / Tel. 04 77 78 12 04 / mail : arossi@aidauto42.org

– Dispositifs & Expériences Economie Sociale et Solidaire : Avec Philippe Jacotin, conseiller d’insertion Professionnelle (CS Alfred Sisley et Terrenoire).

Espace A. Sisley : 19, rue Alfred SISLEY 42100 Saint-Etienne / Tel : 04 77 46 49 41

– Dispositif Accompagnement et Insertion St Etienne Métropole – STEF (Stratégie Territoriale Emploi Formation) – « Escape Box » : Faire connaitre les métiers et les industries du territoire qui manquent d’attractivité et Aider les publics prioritaires et éloignés de l’emploi à découvrir des métiers offrant des opportunités réelles d’emploi. Avec David Frachisse, responsable de l’observatoire de l’emploi à ELO (Emploi Loire Observatoire).

Le Polygone 46 rue de la télématique – 2ème étage 42000 Saint-Étienne / 04.77.92.83.70 / mail : contact@elobs.fr

– Développer les compétences de base liées à l’emploi et Améliorer ses savoirs de base : Avec Charles Pinchart, chargé de développement pour Illiade Formation et Barbara Paran-Dousset, du Centre Ressources Illetrisme – Ecrit 42, et Céline Granges des FRANCAS de la Loire.

Les Francas de la Loire 7 rue Courteline 42000 Saint-Etienne / 04 77 80 10 42 – Illiade Formation 13 rue de la Télématique 42000 Saint-Etienne / 04 77 10 00 22 – AFI-Ecrit42, 71 rue de Terrenoire (quartier Montplaisir) 42 100 Saint-Etienne 07 88 00 90 07

– Le BUS DE L’ENTREPRENEURIAT : Avec Oussama RAYAN, chef de projet MIFE Loire Sud.

MIFE LOIRE SUD 18 avenue Augustin Dupré 42000 SAINT-ETIENNE / Contactez Oussama RAYAN Chef de projet du Bus de l’entrepreneuriat : oussama.rayan@mifeloiresud.org / 07 49 81 70 11