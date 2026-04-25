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    Aie fière allure ! RR #19 / 2026.04.25
    #gorillaz #qualitéFrance #rockindé #thestrokes
    25 avril 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:02:08 — 85.3MB) | Embed

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    Bonjour et bienvenue à bord de RR #19

    Au programme aujourd’hui :

    Peter Murphy – Certain General – The Sun & The Moon – Jeremy Jay, mais également pas mal de nouveautés avec le retour des Strokes, d’Archive et de Gorillaz.

    Vous n’échapperez pas à l’inénarrable capsule Qualité France et ses deux featuring qui accompagneront Christophe et Arthur Vonfelt, je ne vous en dit pas plus…

    Mais il est temps de retrouver la tête d’affiche du jour :

    Un mal aimé des eighties qui avait déclaré « les groupes Pop font de la musique commerciale souvent non-inspirée et plagiée »

    Il vient de publier « Hope and Fury », son 22e album studio.

    Les plus âgés d’entre nous auront peut-être deviné qu’il s’agit de David Ian Jackson, dit Joe Jackson !

    Bonne écoute.

    On se donne RDV le 4e samedi de mai … ou le 5e ??? Car c’est bien connu, en mai fais ce qu’il te plaît !

    Caresse et bise à l’œil 😉

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