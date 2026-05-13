BOOGIE – THE COCKROACHES BLUES
13 mai 2026 | Aucun commentaire
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THE COCKROACHES BLUES
Chain – Boogie
Cedric Burnside – I Know / Shake Em on Down / Funky
Red Beans & Pepper Sauce – Hel
Rolling Stones – You Got To Move / Midnight Rambler / Worried Life Blues / Little Red Rooster
LIVRE
Roll. De Philippe Manoeuvre. Editions Hugo Desinge
Rolling Stones – Going Down (feat. John Mayer & Gary Clarck Jr.) / Who Do You Love ? (feat. Bo Diddley) / Long Distance Call (feat. Muddy Waters) / Champagne & Reefer (feat. Buddy Guy)