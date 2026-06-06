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    ça jacasse – Lycée claude Lebois – le sac de mary poppins
    atelier radio lycée libre antenne
    6 juin 2026 | Aucun commentaire

    Au lycée claude lebois, une fois par mois c’est club radio… dans le studio… on enregistre en condition direct… pendant les 2 heures de club… Aujourd’hui émission en forme de feu d’artifices pour finir l’année… on parle encore de metal et d’animé… quelques fun facts… on parle de phobies… on chante… on raconte comment on est arrivé au club radio, on fait le bilan de l’année et on se dit au revoir… sniff sniff c’est la fin d’une ère…

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