podcasts radio dioPODCASTS dio en direct .m3uSHOUTCAST itunes
ITUNES		 pop up
POP-UP
LE DIRECT !

    • En ce moment sur RADIO DIO :

    La boite à musiques - ?

    bande continue
    PODCASTS
    Campus montravel – ouvre le débat en tendant le micro
    atelier radio micro trottoir
    17 juin 2026 | Aucun commentaire



    >>> Que pensez vous de la montée de l’extrême droite à St Etienne ?
    >>> Que pensez vous de la nouvelle génération (et des jeunes) ?
    >>> Que pensez vous la dissolution des groupes de supporters de St Etienne ?
    … Les élèves sont partis micro à la main questionner des passants dans les rues de st etienne, puis ont monté l’ensemble des réponses sur audacity pour arriver à ces micro trottoirs entièrement réalisés par les élèves du campus montravel, avec l’accompagnement de RadioDIO…

    D'AUTRES PODCASTS DE Ateliers radioDIOsoniques

    Un Podcast au hasard ?

    Laisser un commentaire

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    CONTACTS

    • Antenne : 04 77 25 05 94
    • Bureaux : 09 53 05 08 95
    • Programmation : prog {at} radiodio.org
    • Rédaction : redac {at} radiodio.org
    • Général : contact {at} radiodio.org
    • Web : web {at} radiodio.org
    • Technique : technique {at} radiodio.org

    NOUS SUIVRE

         