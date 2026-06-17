Campus montravel – ouvre le débat en tendant le micro
17 juin 2026 | Aucun commentaire
>>> Que pensez vous de la montée de l’extrême droite à St Etienne ?
>>> Que pensez vous de la nouvelle génération (et des jeunes) ?
>>> Que pensez vous la dissolution des groupes de supporters de St Etienne ?
… Les élèves sont partis micro à la main questionner des passants dans les rues de st etienne, puis ont monté l’ensemble des réponses sur audacity pour arriver à ces micro trottoirs entièrement réalisés par les élèves du campus montravel, avec l’accompagnement de RadioDIO…