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    Des Mots Des Sons Sans Cible – 18 mai 2026
    actualité écologie interview luttes magazine
    21 mai 2026 | Aucun commentaire

    Un lundi à « fissurer le béton »… Avec un ‘Des Mots des Sons Sans Cible’ qui fête le ‘Printemps des Luttes Locales‘ en invitant au micro Christine G. de Sauvegarde environnement – Collectif Bois de Bramard !

    Un tour d’horizons des luttes en 43 et des propositions d’actions en 42… ce lundi 25 mai prochain avec Les soulèvements de la terre du Forez & Cesse Goudron entr’autres !!

     

    Le tout en musiques avec R-DUG & Fleur bleu·e les 2 découvertes Ferarock cette semaine* / Leyoun’s , qui a reçu le Prix coup de coeur DIO de cette édition 2026 du tremplin musical ‘Nos Talents Sur Scène’ !!

    Diffusions lundi 18/05/2026 en direct à 12h et rediffusions le mardi 19/05 à 8h & 19h

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