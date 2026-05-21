Des Mots Des Sons Sans Cible – 18 mai 2026

Un lundi à « fissurer le béton »… Avec un ‘Des Mots des Sons Sans Cible’ qui fête le ‘Printemps des Luttes Locales‘ en invitant au micro Christine G. de Sauvegarde environnement – Collectif Bois de Bramard !
Un tour d’horizons des luttes en 43 et des propositions d’actions en 42… ce lundi 25 mai prochain avec Les soulèvements de la terre du Forez & Cesse Goudron entr’autres !!
Le tout en musiques avec R-DUG & Fleur bleu·e les 2 découvertes Ferarock cette semaine* / Leyoun’s , qui a reçu le Prix coup de coeur DIO de cette édition 2026 du tremplin musical ‘Nos Talents Sur Scène’ !!
Diffusions lundi 18/05/2026 en direct à 12h et rediffusions le mardi 19/05 à 8h & 19h
D'AUTRES PODCASTS DE DES MOTS/DES SONS SANS CIBLE
Des Sons (et quelques Mots…) Sans Cible – 21 avril 2026 – Spécial Conseil Municipal
Des Mots Des Sons Sans Cible – Spéciale Quinzaine Louise Michel !