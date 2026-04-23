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    Des Mots Des Sons Sans Cible – 23 avril 2026
    Agriculture interviews partenariat politique
    23 avril 2026 | Aucun commentaire

    (Agri-)Culture paysanne en radio(s) !

    En préambule d’une semaine spéciale sur DIO – du 27 avril au 3 mai (8h/12h/19h) – en partenariat avec le Printemps de l’Agriculture Paysanne, le mag reçoit Jean-Pierre Mousset pour Les Ami-es du Treuil ainsi que Nicolas Clair, porte-parole de la Confédération Paysanne de la Loire,  pour évoquer les éléments de programmation de ces 3 mois d’évènements dans la Loire ainsi que les nombreuses actualité(s) concernant (ou impactant…) le milieu agricole en ce printemps 2026 ! (Pesticides, projet de loi agricole, Eau, crise de l’énergie, pastoralisme…)

    Agenda & suggestions de fin de semaine en complément.

    En musiques avec : Ultramoule (en partenariat & jeu concours Férarock) / Radio Tutti (en jeu concours & concert) et le dernier titre de Zed Yun Pavarotti !

    Programme détaillé et infos via Le Treuil

     

     

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