Gremmos – 1964 Naissance de la CFDT. 60 ans après…

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Emission du mercredi 10 juin à 18 heures,
Pierre Héritier présente son livre :
1964 Naissance de la CFDT. 60 ans après…
Éditions du Croquant, 2025.
avec la participation à l’émission de Maurice Bedoin, Michel Rautenberg, Karine Petel et Caroline Costil.
Pierre Héritier a été l’un des fondateurs, dans le département de la Loire, du mouvement Reconstruction, scission laïque au sein de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) qui donna naissance, en 1964, à la CFDT. Militant dès l’âge de 18 ans, proche d’André Garnier qui à la même époque créait la fédération de la Loire du PSU, il gravit rapidement les échelons jusqu’à devenir en 1973 membre du Bureau national de la CFDT. En mai 1982, il fait partie de la commission exécutive au côté gauche d’Edmond Maire. Son ouvrage est tout à la fois le récit d’un acteur engagé dans les combats syndicaux de la seconde moitié du XXe siècle, dans le bassin stéphanois et plus largement dans le pays, le témoignage d’un responsable syndical sur les conflits qui traversèrent la CFDT et une réflexion engagée sur la place que pourrait tenir le syndicalisme dans les temps bouleversés que nous connaissons.
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