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    Les Baladeuses – INFINI(s) -27/05/26
    poésie SCIENCE Théâtre
    27 mai 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:36:45 — 122.0MB) | Embed

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    Ce mois-ci les Baladeuses se perdent sur les sentiers des INFINI(s) et rencontrent, Jordan Patracone, mathématicien, spécialiste de l’intelligence artificielle qui s’interroge sur nos possibilités de partir au-delà, Sofia s’emmêle les pinceaux dans un Ouroboros et Juliette Partage la nuit…

     

     

     

     

     

     

    MUSIQUES

    David Bowie – Life On Mars

    Gustav Holst – Mars

    Limahl – Never Ending Story

    Philip Glass – Metamorphosis One

    Edward Perraud & Elise Caron – Sphères

    Yaar (feat. Golshifteh Farahni, Didier Malherbe)

    Paul Leonard-Morgan & Philip Glass – Tales From The Loop (Main Title)

    Art Blakey – Nightwatch

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