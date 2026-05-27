Les Baladeuses – INFINI(s) -27/05/26
27 mai 2026 | Aucun commentaire
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Ce mois-ci les Baladeuses se perdent sur les sentiers des INFINI(s) et rencontrent, Jordan Patracone, mathématicien, spécialiste de l’intelligence artificielle qui s’interroge sur nos possibilités de partir au-delà, Sofia s’emmêle les pinceaux dans un Ouroboros et Juliette Partage la nuit…
MUSIQUES
David Bowie – Life On Mars
Gustav Holst – Mars
Limahl – Never Ending Story
Philip Glass – Metamorphosis One
Edward Perraud & Elise Caron – Sphères
Yaar (feat. Golshifteh Farahni, Didier Malherbe)
Paul Leonard-Morgan & Philip Glass – Tales From The Loop (Main Title)
Art Blakey – Nightwatch