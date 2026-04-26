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    Les démineuses – Avril 2026, En avril, ne te découvre pas d’un fil
    actualité Humour Loire parodie
    26 avril 2026 | Aucun commentaire


    C’est la sagesse populaire qui nous a soufflé le thème de cette émifion printanière. Car oui, on aime les maximes, les adages et les proverbes. Et non, en avril, faut pas trop laisser ses mollets à l’air. On a épuisé les jeux de mots à base de « fil » pour notre/votre plus grand plaisir. Et ça donne une émifion un peu courte, mais d’une qualité, essepssionnelle.

    Au programme
    2.50 -Actus nafionales
    7.17 -Rubrique _ Au bout du fil, sur le répondeur des Démineuses
    9.11 -Actus locales
    11.52 -Rubrique _ Filouterie & Filature
    15.21 -Cékikidonk, retrouve ton Philou
    19.58 -Pause musicale _ Percubaba, Jamaïcan
    24.55 -Rubrique _ File dans ta chambre
    29.20 -Fausse pub _ Petits filous
    30.10 -Rubrique _ En avril, ne te découvre pas d’un fil (surtout si tu es une fille)
    33.16 -L’horoscope _ Les 6 premiers signes
    36.00 -La compil des Phil
    38.27 -L’horoscope _ Les 6 derniers signes
    41.00 -L’agenda

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