Les démineuses – Avril 2026, En avril, ne te découvre pas d’un fil

C’est la sagesse populaire qui nous a soufflé le thème de cette émifion printanière. Car oui, on aime les maximes, les adages et les proverbes. Et non, en avril, faut pas trop laisser ses mollets à l’air. On a épuisé les jeux de mots à base de « fil » pour notre/votre plus grand plaisir. Et ça donne une émifion un peu courte, mais d’une qualité, essepssionnelle.
Au programme
2.50 -Actus nafionales
7.17 -Rubrique _ Au bout du fil, sur le répondeur des Démineuses
9.11 -Actus locales
11.52 -Rubrique _ Filouterie & Filature
15.21 -Cékikidonk, retrouve ton Philou
19.58 -Pause musicale _ Percubaba, Jamaïcan
24.55 -Rubrique _ File dans ta chambre
29.20 -Fausse pub _ Petits filous
30.10 -Rubrique _ En avril, ne te découvre pas d’un fil (surtout si tu es une fille)
33.16 -L’horoscope _ Les 6 premiers signes
36.00 -La compil des Phil
38.27 -L’horoscope _ Les 6 derniers signes
41.00 -L’agenda