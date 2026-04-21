Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 21 avril 2026.
Au programme aujourd’hui : des albums espagnols tout frais, tous publiés depuis le début de cette année 2026.
Du rock, du pop‑rock… un vrai road‑trip sonore qui nous emmène de Madrid à Grenade, en passant par le Pays basque, la Galice, la Catalogne ou encore l’Estrémadure.
Avec:
Chiquita Movida, album Alta vaina, titre Ojos superocho
Fausto Taranto, album Ruina, Amor y Navaja, titre Caperucita
El Reno Renardo, album Queso Fresco Queso Curao, titre Lo sueltas for fin
Forraje, album Entre tanta mierda, titre Que llueva
La Ludwig Band, album Pel barri es comenta, titre Millor amb ell
Capros, album A esta invitamos nosotros, titre Peldanyos
La Sonrisa de Julia, album Enemigo, titre Enemigo
Ginebras, album Donde nada es para tanto, titre Mi diario
Clara Plath, album Voladera, titre Una nueva idea
Bon Nois, album Sento sentiments, titre Mimetisme i macarrons
Derrota Federica, album Derrota Federica I, titre Paises bajos
Bellotaris Fallecidos, album Antes Muertos Que Poperos, titre Patriotas
Pata Negra – Espagne 2026 #2
21 avril 2026 | Aucun commentaire