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    Pata Negra – Espagne 2026 #2
    Espagne;rock;punk;catalan
    21 avril 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 21 avril 2026.
    Au programme aujourd’hui : des albums espagnols tout frais, tous publiés depuis le début de cette année 2026.
    Du rock, du pop‑rock… un vrai road‑trip sonore qui nous emmène de Madrid à Grenade, en passant par le Pays basque, la Galice, la Catalogne ou encore l’Estrémadure.
    Avec:
    Chiquita Movida, album Alta vaina, titre Ojos superocho
    Fausto Taranto, album Ruina, Amor y Navaja, titre Caperucita
    El Reno Renardo, album Queso Fresco Queso Curao, titre Lo sueltas for fin
    Forraje, album Entre tanta mierda, titre Que llueva
    La Ludwig Band, album Pel barri es comenta, titre Millor amb ell
    Capros, album A esta invitamos nosotros, titre Peldanyos
    La Sonrisa de Julia, album Enemigo, titre Enemigo
    Ginebras, album Donde nada es para tanto, titre Mi diario
    Clara Plath, album Voladera, titre Una nueva idea
    Bon Nois, album Sento sentiments, titre Mimetisme i macarrons
    Derrota Federica, album Derrota Federica I, titre Paises bajos
    Bellotaris Fallecidos, album Antes Muertos Que Poperos, titre Patriotas

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