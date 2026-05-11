Pédales scandale – L’Amitié entre Potes

https://audioblog.arteradio.com/blog/199196/podcast/275582/pedales-scandale-28-l-amitie-entre-potes
Bienvenue dans l’émission Pédales Scandale, en direct tous les deuxièmes lundis du mois à 20h30 sur Radio Dio 89.5FM à Saint-Etienne et alentours, ou en streaming sur radiodio.org.
Pour cette émission, on a décidé de parler des relations que la société a souvent tendance à reléguer au second plan : l’amitié. On va s’interroger sur sa place dans notre pédéitude. On va parler d’amitié qui dépasse parfois le simple lien affectif pour devenir une manière d’habiter le monde ensemble. Certain.e.s parleront de familles choisies, d’autres d’agencements amicaux, bref on va parler des relations construites au fil des nuits, des luttes, des ruptures et des solidarités. Parce que pour beaucoup d’entre nous, la famille ne va pas toujours de soi, il a fallu inventer d’autres refuges, d’autres formes de relationner, d’autres façons d’aimer.
Alors, pour construire cette émission, on s’est posé quelques questions :
C’est quoi la place de l’amitié dans ta vie ?
Qu’est-ce que tu fais avec tes ami.e.s pédé.e.s ?
Ça change quoi d’avoir des ami.e.s pédé.e.s ?
Est-ce que tes amitiés ont changé quand t’es devenu.e pédé.e ?
Si t’es en couple, comment ça s’imbrique ?
Comment t’abordes le sexe entre potes?
enfin, certain.e.s ont décidé de nous raconter leur “ premier ami.e pédé.e “…
Vous avez été très nombreuxses à nous envoyer des contributions et, pour ça, on vous remercie très très fort <3
Nous verrons que les frontières peuvent être floues entre affection, attirance et intimité… On va explorer ces liens qui soutiennent, transforment et parfois sauvent. Des relations faites de confiance, de désir et de liberté. Bienvenue dans cette émission consacrée aux puissances de l’amitié.
On voulait également rappeler notre soutien aux camarades au Sénégal et en Afghanistan, pour lesquel.le.s nous en appelons à votre solidarité ! N’hésitez pas à participer aux cagnottes, à diffuser les informations et plus généralement à vous renseigner, on vous mets quelques ressources au bas de la page.
Musiques (titre – artiste) :
- L’amitié – Bernard Sauvat
- Franchement Ça Va – Portraits Détaillés
- Chaleur – Pédale
- Réparer le Monde – Léonie Pernet
- Les Uns Contre les Autres – Starmania
- Birds partie 1 – Chassol
- Michael – Franz Ferdinand
Infos sur la situation des camarades au Sénégal :
https://lenumerozero.info/Soutien-a-des-personnes-LGBTQI-en-danger-au-Senegal-7857
Cagnotte pour les camarades au Sénégal :
https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/soutien-a-des-personnes-en-danger-au-senegal
Contact infos sur la situation des camarades en Afghanistan :
solidarityqueerafgh@riseup.net
Cagnottes pour les camarades en Afghanistan :
https://www.we-solidaire.com/fr/collecte/soutien-aux-personnes-queers-en-afghanistan