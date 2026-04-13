Pédales scandale – Pédé·es à Saint-Étienne

Bonsoir et bienvenu·es dans une nouvelle émission de Pédales Scandale. Ce soir on reprend les bonnes habitudes et nous sommes de retour en direct sur notre créneau du deuxième lundi du mois à 20h30 sur le 89.5FM de Radio Dio ou en streaming sur radiodio.org. Vous pouvez aussi écouter les anciennes émissions sur la page Pédales Scandale du site de Dio, et on vous invite particulièrement à y jeter une oreille après cette émission. Car ce soir, on continue le cycle qu’on a commencé l’année dernière sur la mémoire et la transmission — de nos histoires, de nos luttes, de nos cultures pédées — mais cette fois-ci, on se concentre sur Sainté et ses alentours.
Quand Mathias Quéré est venu nous parler de ses travaux de recherche et de son livre Quand Nos Désirs Font Désordre, ça nous a donné très envie de trouver des contacts du GLH — groupe de libération homosexuelle — de Saint-Etienne, recueillir des témoignages sur la vie et le militantisme PD à Sainté dans les années 80 ou encore diffuser des archives d’émissions PD de Radio Dio de cette époque, parce qu’on sait que tout ça a existé. Malheureusement, c’est un travail de recherche long et minutieux et on n’a pas réussi à faire tout ça, par manque de ressources et de temps. Pourtant c’est aussi une course contre la montre, où chaque année des témoins de cette Histoire PD disparaissent, des archives se perdent, des modes d’organisation et d’action ou plus généralement des pratiques et des connaissances finissent oubliées.
Du coup on s’est dit qu’on allait bien commencer quelque part et, qu’à défaut de vous parler des années 80, on pouvait déjà vous parler des années 90, 2000 et 2010, parce qu’après tout, c’est déjà de l’histoire. Et peut-être que vous, cher•e auditeurice, vous pouvez nous aider dans ce travail ! Si vous avez des contacts, des cassettes, des fanzines, des brochures, on prend tout (même les photos alors que c’est pas pratique à la radio), n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse pedales-scandales@riseup.net
Ce soir on vous propose une émission assez libre avec des superbes invité•e•s qu’on remercie déjà d’être là, avec nous en direct ! On vous parlera entre autre des assos, des lieux et des événements PD de sainté, des années 90 à presque aujourd’hui.