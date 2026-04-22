‘Plus fort, j’entends rien’ aime la musique et toi aussi
22 avril 2026 | Aucun commentaire
Les kiffs musicaux 100% Dio de ce printemps !
Focus sur les Labels indés Four4, Epicericords et Bongo Joe.
Et sur les disques de Tout Bleu, La Cigüe, Ana Crisman, Kuma Kura, Cocanha, Maud Octallinn, En Route Boys, Dry Cleaning
et les coups de cœur de La Féra : Ultramoule et Dabrozer.
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