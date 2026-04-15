‘PLUS FORT, J’ENTENDS RIEN’ de Sainté à Dakar (15.04.26)
15 avril 2026 | Aucun commentaire
Parcourons ensemble l’actualité locale et les coups de coeur de La Féra, à travers des propositions aussi diverses que Dio existe.
Tout en écoutant Kim Gordon, Casse-Gueule, Litige, JF Jenny-Clark, Vanilla Blue, Grife, Bold.
Et en réécoutant Chroniques àMer, dont l’actu des Frontières est ce mois-ci consacrée à l’asso Boza Fii au Sénégal.
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« Plus fort, j’entends rien »_ Héritages de la Guerre d’Algérie, avc Habiba Zerarga de Traces. 27/04/22