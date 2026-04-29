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    ‘Plus fort, j’entends rien’ : mixtape rap du printemps ! (29/4/26)
    hip hop politique rap
    29 avril 2026 | Aucun commentaire

    Les sorties hip hop de mon coeur préférées avc son lot de légendes, de rappeuses qui tuent, de freaks qui groovent, qui crachent sur les ‘musiques urbaines’ et emmerde le Rassemblement National ; notamment grâce au Report-âge de la Tournée Grünt ds sa date rennaise enregistrée par Canal B.
    Retour sur le futur : la trap est elle un blues antifasciste ?

    Retrouve Nas, De la Soul, Rocé, Kery James, Davinhor, Samara Cyn, Jill Scott, Qveen Henry, Georgio, Central Cee, Dälek, Grems. C’est pas de la musique tout ça, moi je vous le dis, c’était mieux avant. Mais bon.

    Et on finit par une écoute long format d’un inédit de Hopopop de 13mn, eh oui ! Bah voilà, c’est comme ça. Mais bon.

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