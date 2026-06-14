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    SAINTE SYNTHÉ 7
    folk pop RICKRUBIN rock
    14 juin 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:39:25 — 123.0MB) | Embed

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    Spéciale Rick Rubin pour cette émission, le meilleur producteur de ces 30 dernières années…le maître de l’éclectisme…la preuve: la playlist du jour…

    Marcus King, Neil Young, the Strokes, Eminem, the Avett Brothers, Angus et Julia Stone, Ed Sheeran, Lana Del Rey, Adèle, Tom Petty sans les Heartbreakers, System of a Down, Johnny Cash, et les Red Hot Chili Peppers…
    En chronique finale pour la Sortie du Mois: la Scène Ouverte du Café des Artistes…
    Prochaine émission le 12 juillet…
    Prenez soin de vous et belle écoute…
    Memento Vivere

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