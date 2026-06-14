SAINTE SYNTHÉ 7
14 juin 2026 | Aucun commentaire
Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:39:25 — 123.0MB) | Embed
Subscribe: RSS
Spéciale Rick Rubin pour cette émission, le meilleur producteur de ces 30 dernières années…le maître de l’éclectisme…la preuve: la playlist du jour…
Marcus King, Neil Young, the Strokes, Eminem, the Avett Brothers, Angus et Julia Stone, Ed Sheeran, Lana Del Rey, Adèle, Tom Petty sans les Heartbreakers, System of a Down, Johnny Cash, et les Red Hot Chili Peppers…
En chronique finale pour la Sortie du Mois: la Scène Ouverte du Café des Artistes…
Prochaine émission le 12 juillet…
Prenez soin de vous et belle écoute…
Memento Vivere