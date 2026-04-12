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    Sainté Synthé – émission 5
    funk pop rock Rythm and Blues
    12 avril 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:46:13 — 109.7MB) | Embed

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    ohhhh yeahhhh…dans cette cinquième émission, en playlist, sur mes chroniques, Synthèse intemporelle de Tim Blake, puis, Elvis Costello, Supermax, Brian Eno, Dennis Wilson, Suicide, Steeve Hillage, Steeve Miller, Roy Ayers Ubiquity, Captain Beefheart, Rolling Stones, MC5, Alice Coltrane, Sixto Rodriguez, Tim Buckley, Small Faces, Pink Floyd, Electric Prunes, The Seeds, et The Animals…

    Pour la Sortie du Mois, nous partons au FIL pour le Festival des Siestes Musicales…prochaine émission le dimanche 10 mai à 20h30…prenez soin de vous et belle écoute..

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