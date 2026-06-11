Des Mots Des Sons Sans Cible – 11 juin 2026

Des Mots des Sons Sans Cible (Actu en tous genres) : Infos/actus politiques, sociales et culturelles diverses en forme d’agenda -assez massif !- de fin de semaine ET en double sujets/entrées politique & culturelle :
1) À l’occasion des 125 ans de la loi de 1901 (le 1er juillet), le Mouvement Associatif et France Générosités a lancé depuis le 4 juin une grande campagne nationale de mobilisation citoyenne : « La France qui (se) bat ». L’objectif ? Rendre visible la force du tissu associatif à travers un récit commun, populaire et fédérateur, centré sur le « battement collectif », symbole du rôle essentiel des associations dans notre société. 3 axes :célébrer, mobiliser et incarner en mettant notamment en lumière les associations locales à travers des récits radiophoniques. Nos radios associatives (770 en France !) sont ainsi parties prenantes et voici 1 des ces 3 épisodes hebdomadaires auj. avec radio Albiges qui nous parle de Terre de liens !
2) Frs Taga se produit sur la Terrasse du Fil ce jeudi 11 juin… avant ses concerts à Paris et aux Eurocks ! ;)… L’occasion de le (re-)découvrir suite à notre rencontre le 2 mai dernier alors qu’il participait à notre plateau ‘RAPolitik’ ! Extraits.
Le tout en musique(s) avec : Les Américains (Fera) / Dub Gramophone (en sortie disco.) / Frs Taga & Pneu (en concerts) !