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    Des Mots Des Sons Sans Cible – 21 mai 2026
    festival interviews magazine Musique partenariat
    21 mai 2026 | Aucun commentaire
    L’indispensable Festival des 7 Collines va débuter !
    Et ‘Sans Cible’ s’en réjouit, d’autant que cela permet leur venue pour tout nous dire de cette nouvelle édition ainsi que la venue ‘solo’ du trio ECLOH en excellents locaux… programmés sur Radio Dio certes (Quelles rimes pour un album à paraître !?…) mais aussi & surtout au sein du festival pré-cité hé ! Le tout en ‘Mots & Sons’ !
    Diffusions jeudi 21/05 à 12h et rediffusions le vendredi 22/05 à 8h & 19h

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