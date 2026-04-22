Les Baladeuses – IMPOSSIBLE ?! – AVRIL 2026
22 avril 2026 | Aucun commentaire
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Ce mois-ci, Les Baladeuses ont accompli leur mission avec Émilie Weiss, comédienne et plasticienne champono-stéphanoise qui a eu la gentillesse de nous apporter les maquettes de répétition d’un projet en cours…
LECTURES:
Je chante et la montagne danse, Irène Solà, Points, 2022
Le mur dans le miroir. Ismène. Yannis Ritsos, Gallimard, 1973
Choix de poèmes. Paul Ceylan. Gallimard, 1988
SONS:
Émilie Weiss, Fréderic Fender-Fugue de mort Paul CELAN
Mélody Gardot-Impossible Love
Peter Poehl- Story of impossible
La Rue Ketanou – Impossible
Melaine Dalibert- Eden