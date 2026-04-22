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    Les Baladeuses – IMPOSSIBLE ?! – AVRIL 2026
    22 avril 2026 | Aucun commentaire

    Podcast (podcasts): Lire dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (Durée: 1:32:52 — 114.9MB) | Embed

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    Ce mois-ci, Les Baladeuses ont accompli leur mission avec Émilie Weiss, comédienne et plasticienne champono-stéphanoise qui a eu la gentillesse de nous apporter les maquettes de répétition  d’un projet en cours…

    LECTURES:

    Je chante et la montagne danse, Irène Solà, Points, 2022

    Le mur dans le miroir. Ismène. Yannis Ritsos, Gallimard, 1973

    Choix de poèmes. Paul Ceylan. Gallimard, 1988

     

    SONS:

    Émilie Weiss, Fréderic Fender-Fugue de mort Paul CELAN

    Mélody Gardot-Impossible Love

    Peter Poehl- Story of impossible

    La Rue Ketanou – Impossible

    Melaine Dalibert- Eden

     

     

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