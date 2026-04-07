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    Pata Negra – Tango mutant
    Argentine Tango
    7 avril 2026 | Aucun commentaire


    Rediffusion de Pata Negra enregistré le 7 avril 2026 en direct sur Radio Dio, sur 89.5 FM et www.radiodio.org.
    Au 21e siècle, le tango avance cabossé, imprégné de sueur, d’asphalte et de mélancolie urbaine.
    Il ne meurt jamais : il mue, il persiste, il s’offre une nouvelle peau.
    Sale, beau, désespéré, il reste éternel parce qu’il traverse les zones que les autres musiques redoutent d’approcher.
    Au programme:
    Tango Bardo / No mientas ft. Roberto Minondi,
    Otros Aires / Barrio de amor,
    Mauricio Lago / Barrio de tango,
    Janek Pentz, Piotr Zubek / Los Amores De Noviembre,
    Alas de Tango / Ella se fue ft. Dolores Solá & Noelia Moncada,
    Orquesta Esquina Sur / Tu Piel de Jazmín,
    Contragolpe Tango / Asfixia,
    Gotan Project / La gloria,
    Plaza Francia / Secreto ft. Catherine Ringer,
    Orquesta Típica Andariega / Trenzas ft. Marisol Martinez,
    María Volonté / Yuyo Verde,
    Amelita Baltar / Sería Facil Decir ft Pedro Aznar et
    Melingo / Ayer

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