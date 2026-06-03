Pata Negra – Willie Colón 28.04.1950 – 21.02.2026
Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 2 juin 2026.
Hommage au légendaire tromboniste et activiste Willie Colón, pionnier portoricain de la salsa né dans le Bronx et disparu en février 2026.
Ce « faux méchant » a marqué l’histoire de la musique latine en donnant ses lettres de noblesse à ce genre unique pour faire vibrer le monde entier.
Retour sur le parcours flamboyant et engagé d’un artiste hors norme.
Avec:
Willie Colón & Hector Lavoe / El Malo,
Willie Colón & Hector Lavoe / Che Che Colé,
Willie Colón & Hector Lavoe / Aguanile,
Willie Colón & Hector Lavoe / Calle Luna, Calle Sol,
Willie Colón & Ruben Blades / Pablo Pueblo,
Willie Colón & Ruben Blades / Plástico,
Willie Colón / Oh, ¿Qué Será? et
Willie Colón / El Gran Varón.
Pata Negra – Willie Colón 28.04.1950 – 21.02.2026
3 juin 2026 | Aucun commentaire