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    Pata Negra – Willie Colón 28.04.1950 – 21.02.2026
    latino SALSA
    3 juin 2026 | Aucun commentaire


    Pata Negra – Willie Colón 28.04.1950 – 21.02.2026
    Rediffusion de Pata Negra enregistré en direct sur Radio Dio 89.5 FM et www.radiodio.org le 2 juin 2026.
    Hommage au légendaire tromboniste et activiste Willie Colón, pionnier portoricain de la salsa né dans le Bronx et disparu en février 2026.
    Ce « faux méchant » a marqué l’histoire de la musique latine en donnant ses lettres de noblesse à ce genre unique pour faire vibrer le monde entier.
    Retour sur le parcours flamboyant et engagé d’un artiste hors norme.
    Avec:
    Willie Colón & Hector Lavoe / El Malo,
    Willie Colón & Hector Lavoe / Che Che Colé,
    Willie Colón & Hector Lavoe / Aguanile,
    Willie Colón & Hector Lavoe / Calle Luna, Calle Sol,
    Willie Colón & Ruben Blades / Pablo Pueblo,
    Willie Colón & Ruben Blades / Plástico,
    Willie Colón / Oh, ¿Qué Será? et
    Willie Colón / El Gran Varón.

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