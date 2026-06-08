Pédales Scandale #29 – Les prides

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Bonjour et bienvenue·s dans une nouvelle émission de Pédales Scandale, en direct sur Radio Dio (89.5 FM ou sur radiodio.org).
On est très content·es de vous retrouver pour la dernière émission de la saison.
Et oui, après celle-ci, on fait une petite pause pendant l’été, et on revient en grande pompe le deuxième lundi du mois de septembre, en direct, plus motivé·es que jamais, avec plein de surprises, des nouvelles séquences, de nouvelles musiques, de nouveaux thèmes, et même de nouvelles pédales !
Pour finir cette saison en beauté, on a décidé de vous parler d’un sujet incontournable de ce mois ci, je pense que vous avez deviné, c’est bien évidemment les prides, ou marche des fierté, ou encore mois des fiertés.
L’occasion de reparler des origines des prides, de leurs évolutions, de leurs impacts et bien évidemment de leurs récupérations et instrumentalisations politiques au profit du capitalisme.
Car comme on le sait bien, le mois des fiertés est surtout le mois du pink-washing, et de l’instrumentalisation par les puissants et le capitalisme de nos identité et de nos luttes.
Et comme l’a très bien dit un camarade pendant le discours d’ouverture de la pride,
nous trans, pédé·es, gouines et autres pervers·es ne sommes pas fier·es aujourd’hui !
Qui peux être fier·e quand le génocide en Palestine continue sous nos yeux en silence ?
Qui peut être fier·e quand nos politiques cautionnent et participent activement à ce massacre ?
Quand des soldats israéliens brandissent fièrement le drapeau arc-en-ciel tout en massacrant et torturant des innocent·es ?
Qui peut être fier·e du monde dans lequel nous vivons ?
A l’ère d’un capitalisme exacerbé et d’un impérialisme conquérant et meurtrier…
Quand les fascistes sont toujours plus présents et fiers de leurs idées et actions.
Non à la guerre!
Vive la résistance armée du peuple palestinien !
Plus de vielle trans, moins de vieille France !
Génocide sioniste, socialistes complices.
No pride in genocide !
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