« Explorer la laïcité » – Mercredi 20 mai 2026

« Au terme d’un mini-cycle en 3 séances, riches en rencontres, échanges, questions et propositions… Les parents des quartiers Sud-Est sont sur les ondes Radio Dio 89.5 FM !
Meriem, Sandra, Masoma et Christine ont des questions réfléchies sur la Laïcité et leur vie quotidienne, leur vie professionnelle.
Questions qu’elles posent à Julie Tokhi, Première adjointe à la Ville de Saint-Étienne et en charge de la Laïcité, à Stéphane Millet, directeur et formateur Laïcité à Ligue de l’enseignement Loire et à Jérôme Adet éducateur spécialisé et référent laïcité à l’ANEF Loire.
Une émission animée par le journaliste professionnel de Radio Dio, Lionel. Une discussion riche, des propositions, de vraies réponses, pas de langue de bois. Un temps d’échanges de qualité qui représente 1h45 d’écoute, en direct sur les ondes et bien sûr en replay ici !
Projet porté par la référente famille du centre social Alfred Sisley Anne Berthier et financé par la Caf de la Loire dans le cadre du Fonds National Parentalité.
Bonne écoute! »